Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Ahmet Yeli, devletten yüzde 65 hibe desteği alarak 2 milyon 200 bin liraya kayısı işleme ve paketleme tesisi kurdu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörlüğü’nün desteğiyle kurulan ve şu an 25 kişiye istihdam sağlayan Kayısı Entegre Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz, Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Ayaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz, yaklaşık 2 milyon lira yatırım tutarındaki işletmeye yüzde 65 hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Baskil kayısısı Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere sahip. Bugün açılışını yaptığımız tesis Baskil kayısının hem işlemesine hem de pazarlamasına ciddi katkı sağlayacaktır. Elazığ’ın ilk kayısı işleme tesisinin açılmasına öncülük etmek bizler için onur verici. Bu ve benzeri tesislerin artarak çoğalması konusunda biz kurum olarak her türlü desteği vermeye hazırız."dedi.

İşletme sahibi Ahmet Yeli ise yaptığı açıklamada, "Baskil’e kuru kayısı işleme ve paketleme tesisi kurmayı istediğimizi belirttik. Tüm kurumlar projemizi çok beğendi ve destek çıktı. Sonuç olarak projemiz, yüksek bir puan ile değerlendirmeyi geçti ve teşvik almaya hak kazandı" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kayısı Entegre Tesisi hizmete açıldı.

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