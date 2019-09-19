ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "3. İnşaat ve Mobilya Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde kent merkezinde açılan fuarda inşaat ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin her geçen yıl daha da gelişen sektörleriyle tam bir üretim, istihdam, tarım, hayvancılık, turizm, su ürünleri gibi birçok sektörde merkez haline gelmekte olduğunu belirtti.

Kentin hem yatırım yapan hem de yatırımcı çeken bir konumda olduğunu ifade eden Kaldırım, şöyle devam etti:

"Fuarlar, özellikle üretim yapan insanlar için çok kıymetli. Dünyada çok yoğun bir rekabetin yaşandığı bir dönemde ürettiğin ürünü pazarlayamıyorsan bir anlamı, kıymeti olmuyor. Artık şehirler bile kendi aralarında yoğun bir rekabet içinde. Bu tür fuar ve faaliyetler gerçekten sanayici ve üretici ile pazarların buluşmasında çok önemli. Dünyada ekonomik anlamda bir durgunluğun ve daralmanın olduğu bir konjonktürde ilimizde bu tür fuarların artarak yapılıyor olması bu işi daha da anlamlı kılıyor."