FİNANS

Elazığ'da "3. İnşaat ve Mobilya Fuarı"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Dünyada ekonomik anlamda bir durgunluğun ve daralmanın olduğu bir konjonktürde ilimizde bu tür fuarların artarak yapılıyor olması bu işi daha da anlamlı kılıyor"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "3. İnşaat ve Mobilya Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde kent merkezinde açılan fuarda inşaat ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin her geçen yıl daha da gelişen sektörleriyle tam bir üretim, istihdam, tarım, hayvancılık, turizm, su ürünleri gibi birçok sektörde merkez haline gelmekte olduğunu belirtti.

Kentin hem yatırım yapan hem de yatırımcı çeken bir konumda olduğunu ifade eden Kaldırım, şöyle devam etti:

"Fuarlar, özellikle üretim yapan insanlar için çok kıymetli. Dünyada çok yoğun bir rekabetin yaşandığı bir dönemde ürettiğin ürünü pazarlayamıyorsan bir anlamı, kıymeti olmuyor. Artık şehirler bile kendi aralarında yoğun bir rekabet içinde. Bu tür fuar ve faaliyetler gerçekten sanayici ve üretici ile pazarların buluşmasında çok önemli. Dünyada ekonomik anlamda bir durgunluğun ve daralmanın olduğu bir konjonktürde ilimizde bu tür fuarların artarak yapılıyor olması bu işi daha da anlamlı kılıyor."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da inşaat ve mobilya sektörünün binlerce insana iş ve aş olması bakımından önemli olduğunu anlattı.

Bu sektörlerin kentte gelişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini aktaran Şerifoğulları, "Uzun zamandır faiz oranlarında önemli oranlarda artışların olmasıyla özellikle inşaat sektöründe ciddi manada bir daralma söz konusuydu ama son haftalarda faiz indirimlerinin uygulanması, kamu bankalarımızın bu uygulamaları yansıtmasıyla sektörde bir hareketlilik söz konusu oldu. Bundan sonraki süreçte de hükümetimizin ve yerelde bizlerin yapacağı çalışmalarla bu sektörün daha fazla önünü açabilme adına çalışmalarımızı gayretli bir şeklide yapacağız." diye konuştu.

Fuarın açılış törenine AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, siyasi parti temsilcileri ve kurum yetkilileri katıldı.

İnşaat ve mobilya fuarı 4 gün boyunca gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ fuar inşaat mobilya

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