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Elazığ'da 4 bin metrekare alana çökelek tesisi kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşayan Murat Uymaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibeyle 4 bin metrekarelik alanda modern bir çökelek işleme tesisi oluşturdu - Tesiste, köylülerden toplanan çökelekler tuzlanıp paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor ve Türkiye geneline dağıtım yapılıyor - Uymaz: - "Devletin desteğiyle dede mesleğini büyüttük, şu an büyük bir işletme olduk. Birçok kişiye istihdam sağladık"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, dede mesleğini devam ettiren Murat Uymaz, devletten aldığı destekle 4 bin metrekare alana çökelek işleme tesisi kurup, istihdam yarattı.

Dede mesleğiyle istihdam alanı oluşturmak için çökelek tesisi kurmaya karar veren 37 yaşındaki Uymaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna proje sundu. Uymaz, 1 milyon 532 bin lira bütçeli projesi için 845 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı hibeyle 6 ay önce 4 bin metrekare alana Avrupa Birliği standardında bir tesis kuran Uymaz, köylülerden toplanan çökeleklerin tuzlanıp paketleme yapıldığı tesiste 30 kişinin de istihdam edilmesini sağladı.

Dede mesleğini büyütmenin mutluluğunu yaşayan Uymaz, yaklaşık bin köylüye ekmek kapısı olurken ürünlerini Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor.

Uymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olmasına rağmen dede mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Dedesinin ve babasının yıllarca bu işi birlikte yürüttüğünü belirten Uymaz, kendisinin biyoloji öğretmeni olmak istediğini ancak dede mesleğini devam ettirmeye karar verdiğini anlattı.
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- "Devletin desteği olmasaydı yerimizde sayıyor olacaktık"

Dede mesleğini büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Uymaz, "Daha önceki küçük yerimiz kapasitemizin altındaydı. Devletin hibesi olmasaydı, bu işletmeyi genişletemezdik. Sadece eski yerimizde modernizasyon yaparak aynı kapasiteyle devam ederdik, olduğumuz yerde kalırdık." diye konuştu.

İşletmelerinde ağırlık olarak çökelek ürettiklerini, müşterilerin talebi üzerine tulum peyniri de yaptıklarını aktaran Uymaz, ürünlerini Türkiye'nin her bölgesine gönderdiklerini bildirdi.

- "Köylünün cebine sıcak para giriyor"

"Devletin desteğiyle dede mesleğini büyüttük şu an büyük bir işletme olduk. İnşallah daha da büyürüz. Birçok kişiye istihdam sağladık. Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tunceli'nin bütün köylerinden ürün alıyoruz." diyen Uymaz, böylece köylülerin de ürünlerinin değerledirildiğini, onların cebine sıcak para girdiğini ifade etti.

Uymaz, birçok kişiye istihdam sağladıklarını anlatarak, "Devletin verdiği desteklerle daha modern ve güzel tesisler açılır. Bölgemizin yatırımına çok büyük bir katkı sunacaktır. Elazığ'a büyük bir katkı verdiğimizi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz işletmemizi geliştirip pazarımızı artırmak." şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan Gıda Mühendisi Ali Yıldırım da çalışanların hijyene önem verdiğini, köylerden gelen ürünlerin hijyenik yönden denetimlerini yaptıklarını anlattı.

Çökeleğin kalsiyum değeri yüksek bir ürün olduğuna işaret eden Yıldırım, "Kurumsal bir firma olma yolundayız. Daha fazla aileye iş imkanı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Tunceli'nin Pertek ilçesinden ürün getiren Ekin Ertürk de köylüler için böyle bir işletme açılmasının faydalı olduğunu belirtti.

Ertürk, "Köyde yaptığımız ürünleri buraya getiriyoruz. Kazancımız bu sayede iyi oldu. Ekmeğimizi bu işletmeden kazanıyoruz. Hem köylü hem biz hem de işletme sahipleri ekmek yiyor. Elazığ'da böyle işletmelerin çoğalmasını istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çökelek Elazığ

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