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Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan badem şekeri, kilosu 35 liradan alıcı buluyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan badem şekeri, kilosu 35 liradan alıcı buluyor. Günde bir ton üretilen badem şekerinin 500 kilosu kentte tüketiliyor, geri kalan bölümü ise diğer şehirlere gönderiliyor. Ramazan ayının gelmesiyle Elazığ'da badem şekeri tüketimi arttı. Osmanlı döneminden bu yana kentte badem, un ve şeker ile 4,5 saatlik bir çalışmayla hazırlanan badem şekerinin Elazığ'da günlük ortalama üretiminin 1 ton civarında olduğu belirtildi. 26 yıldır badem şekeri üreticiliği yapan Erkan Kutlu, ürettikleri badem şekerinin kilosunu 35 liradan sattıklarını ifade ederek, "Badem şekeri bildiğimiz toz şekeri su ile karıştırıp, şerbet haline getirdikten sonra daha önceden kavrulmuş bademin üzerine dökerek karıştırıyoruz. Karıştırdıkça bademin üzerine döktüğümüz şeker, bir katman oluşturuyor. Bu kalıntı, şeker kalıntısıdır. Kalınlaştıkça badem şekeri haline geliyor" diye konuştu. Badem şekerinin Elazığ'a mahsus bir ürün olduğunu belirten Kutlu, "Geçmişi çok eskiye dayanır. Özellikle Ramazan aylarında yapılır ve tüketilir. Ama zamanlarda yılın 12 ayı yapmaya başladık. Çünkü vatandaşlar her zaman badem şekerini istiyor. Vatandaşlarımız oldukça fazla ilgi gösteriyor. Siparişleri yetiştirmekte bazen zorluk çekiyoruz. Bazen vatandaşlara yok dediğimiz günler de oluyor" dedi. Badem şekerinin Osmanlı'dan kalan bir gelenek olduğunu ifade eden kent sakinlerinden Şafak Gürocak ise, "Osmanlı'dan kalan bir geleneğimiz. Halen vatandaşlar arasında ilgi görüyor. Elazığlılar için badem şekeri iftarda vazgeçilmezdir. Büyük bir lezzet ve büyük bir tattır. Özellikle Ramazan aylarında vatandaşlarımız badem şekeri satan iş yerlerine akın ediyor" dedi.

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