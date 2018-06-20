Elazığ'da kanatlı sektörü devlet desteğiyle canlandı

"Bakanlığımızın yüzde 65'e varan hibe destekleriyle birlikte dönemlik 2 milyon kapasite olan kanatlı sektörü dönemlik 5,5 milyon kapasiteye ulaştı. Yıllık üretim miktarımız ise 33 milyon seviyelerine ulaştı. 4 yıllık süre zarfından yaklaşık 120 milyon liralık bir hibe desteği sadece kanatlı sektörü için verildi."

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kanatlı sektörünün 2014'ten itibaren TKDK'nin verdiği hibe destekleri sayesinde Avrupa standartlarında modern çiftliklerin kurulmasıyla büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Kentte ekonomik sebeplerden 2000'li yıllardan itibaren gerileme gösteren kanatlı eti üretimi son 4 yılda TKDK tarafından verilen hibe destekleriyle 2,75 kat artış göstererek 33 milyon seviyesine ulaştı.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibe destekleri kentte bir zamanlar durma noktasına gelen sektörünü yeniden canlandırdı.

Karahan, kanatlı sektöründeki gelişimin kentte kuluçkahane, damızlık ünitesi, yem fabrikası ve kesimhane gibi entegre tesislerin kurulmasına da vesile olduğunu dile getirdi.

Özel sektör tarafından kurulan entegre tesislerin sektörün gelişimini daha da tetiklediğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın destekleri ve yeni yatırımlarla önümüzdeki süreçte de gelişmeye müsait olan bu sektörün bölge illerini de etkileyecek düzeyde daha da gelişmesini hedefliyoruz. Tabii ki bu gelişmenin getirdiği üretim miktarıyla birlikte Elazığ'dan geçen yıl itibariyle kanatlı sektöründe Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine 13 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu rakam daha da artacaktır."

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- 4 bin 500 kişinin ekmek kapısı

Karahan, dünyada artan insan sayısına paralel gıda ürünlerine olan ihtiyacın da arttığını ve beyaz etin üretimdeki avantajlarından dolayı bu ihtiyacı karşılamada önemli bir alternatif olduğuna dikkati çekti.