FİNANS

Elazığ'ın "vişne mermeri" Orta Doğu'nun gözde ürünü oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

60 ülkeye ihraç edilen Elazığ'ın "vişne mermeri" Orta Doğu ülkelerindeki bir çok rezidans, otel ve konutta kullanılıyor - Alacakaya Mermer AŞ İhracat Müdürü Salih Tufan: - "Kabe'nin yanında yer alan Jabal Omar'daki lüks mekanları ürettiğimiz mermer çeşitlerimiz süsleyecek" - "Dünyadaki seçkin mekanlar arasında yer alacak Mohammed Bin Rashid City'de yine vişne mermerimiz yer alacak"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın "vişne mermeri", ihraç edildiği Orta Doğu ülkelerindeki bir çok prestijli rezidans, otel ve konut projesine zenginlik katıyor.

Dünyanın bilinen en büyük vişne mermeri rezervinin bulunduğu Alacakaya Mermer, ürünlerini 60 ülkeye gönderiyor.

Bu yıl 35 bin ton ham mermer ve 300 bin metrekare işlenmiş ürün ihracatı hedefleyen firma, işlenmiş ürünlerinin yarısını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki prestijli projeler için gönderiyor.

Alacakaya Mermer İhracat Müdürü Salih Tufan, AA muhabirine, vişne mermerinin, rengi ve beyaz damarlı yapısıyla dünya çapında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Vişne mermerinin bugüne kadar Kabe, Beyaz Saray, Burç Halife ile Victoria's Secret ve Dolce & Gabbana moda evlerini süslediğini ifade eden Tufan, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllardan farklı olarak Orta Doğu ülkelerine iki kat artışla 150 bin metrekare işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştireceğiz. Bunun 50 bin metrekaresini ihracatımızın lokomotifi konumundaki vişne mermeri teşkil ediyor. Çünkü vişne mermeri hem daha pahalı hem de gelen firmalar daha çok vişne mermeri için geliyor."
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- Mescid-i Haram'daki projelere vişne mermeri

Tufan, 2018 yılında Orta Doğu ülkelerindeki büyük inşaat firmalarıyla prestijli projelerde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Bunlardan birinin Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram'ın genişletilmesi amacıyla Omar Dağı'nda 245 bin metrekarelik alanda yapılan Jabal Omar Projesi olduğunu aktan Tufan, şunları kaydetti:

"Kutsal topraklarda yer alan Jabal Omar adıyla içinde devasa otellerin ve rezidansların olduğu bir yerleşim alanı inşa ediliyor. Kabe'nin yanında yer alan Jabal Omar'daki lüks mekanları ürettiğimiz mermer çeşitlerimiz süsleyecek."

Ürünlerinin dünyadaki gözde mekanların vazgeçilmez dekoratif ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Tufan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki seçkin mekanlar arasında yer alacak Mohammed Bin Rashid City'de yine vişne mermerimiz yer alacak. Bu projelerin yanı sıra Katar, Kuveyt, Abu Dabi ve Bahreyn'de bir çok gözde mekanda kullanılmak üzere vişne mermerini ihraç ediyoruz. Bu yılki 150 bin metrekarelik ihracatımızla Orta Doğu ülkelerine adeta bir çıkartma yaptık diyebiliriz."

Türkiye'nin gururu olan ve dünyanın en büyük hava limanı olma özelliği taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı'nda da Elazığ vişne mermerinin kullanıldığını aktaran Tufan, "Bugün 60 ülkeye ihracatını yaptığımız vişne mermerimiz dünyada seçkin mekanları süsleyen, mekanlara zenginlik katan önemli bir unsur haline gelmiştir." diye konuştu.

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