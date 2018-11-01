ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın "vişne mermeri", ihraç edildiği Orta Doğu ülkelerindeki bir çok prestijli rezidans, otel ve konut projesine zenginlik katıyor.

Dünyanın bilinen en büyük vişne mermeri rezervinin bulunduğu Alacakaya Mermer, ürünlerini 60 ülkeye gönderiyor.

Bu yıl 35 bin ton ham mermer ve 300 bin metrekare işlenmiş ürün ihracatı hedefleyen firma, işlenmiş ürünlerinin yarısını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki prestijli projeler için gönderiyor.

Alacakaya Mermer İhracat Müdürü Salih Tufan, AA muhabirine, vişne mermerinin, rengi ve beyaz damarlı yapısıyla dünya çapında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Vişne mermerinin bugüne kadar Kabe, Beyaz Saray, Burç Halife ile Victoria's Secret ve Dolce & Gabbana moda evlerini süslediğini ifade eden Tufan, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllardan farklı olarak Orta Doğu ülkelerine iki kat artışla 150 bin metrekare işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştireceğiz. Bunun 50 bin metrekaresini ihracatımızın lokomotifi konumundaki vişne mermeri teşkil ediyor. Çünkü vişne mermeri hem daha pahalı hem de gelen firmalar daha çok vişne mermeri için geliyor."

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