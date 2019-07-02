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"Elbette ki göstergeler endişe verici"

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 23:43 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: - “Şu anda, küresel ticaret savaşı ve (İngiltere’nin AB’den) anlaşmasız ayrılık ihtimali artan belirsizlikleri oluşturmaya devam ediyor" - "Piyasalardaki gelişmeler, artan ticaret gerilimlerine ve politika belirsizliklerine dair artan endişeleri yansıtıyor. Elbette ki göstergeler endişe verici"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması olasılığının ve artan küresel ticaret savaşlarının ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Elbette ki göstergeler endişe verici.” ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Carney, “Şu anda, küresel ticaret savaşı ve (İngiltere’nin AB’den) anlaşmasız ayrılık ihtimali, artan belirsizlikleri oluşturmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Carney, parasal politikanın mevcut belirsizliklerin yarattığı sonuçlara cevap vermek durumunda olduğunun altını çizdi.

Küresel ticaret gerilimlerinin risk oluşturduğuna işaret eden Carney, “En son eylemler ticaret gerilimlerinin daha önceden tahmin edilenden daha yayılmacı, kalıcı ve zarar verici olabileceği yönündeki olasılıkları artırıyor.” dedi.

Carney, ticaret gerilimlerinin yaratabileceği şoklara karşı konulabilmesi için kamu harcamalarının artırılmasına ve vergilerin azaltılmasına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Küresel para politikalarına değinen Carney, şunları kaydetti:

“Son aylarda, gelişmiş piyasalarda beklenen faiz oranı politikaları sert şekilde değişti. Bu, en görünür şekilde, gelecek üç yılda iki faiz artışının beklendiği, daha sonra bunun gelecek yılın sonuna kadar dört faiz indirimi beklentisine dönüştüğü ABD’de oldu. Piyasalar, Avro Bölgesi’nde faiz oranlarında ve varlık alımlarında azalışı fiyatlamaya başladı.”

Carney, küresel ekonomik görünümün son dönemde olumsuz yönde değiştiğine işaret ederek, "Piyasalardaki gelişmeler, artan ticaret gerilimlerine ve politika belirsizliklerine dair artan endişeleri yansıtıyor. Elbette ki göstergeler endişe verici.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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