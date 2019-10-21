"Elbirliği Sistemi ile araç alımları yüzde 4,81 artış gösterdi"

İSTANBUL(AA) - Emin Grup, eylülde Elbirliği Sistemi ile araç alımlarının geçen ay ağustosa göre yüzde 4,81 arttığını duyurdu.

Emin Grup'tan yapılan açıklamada, ekonominin iki önemli ayağından biri olan otomotiv sektörünün, satışlarda yaşanan durağanlığı Elbirliği Sistemi'yle kırdığı ve eylül ayında yapılan teslimat rakamlarının bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz Elbirliği Sistemi'nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sektörün büyümesine büyük katkı sunduğunu aktararak, konut sektöründe de başarıyla uygulanan Elbirliği Sistemi'nin otomotivde 1991 yılından bu yana yılda ortalama 12 bin, bugüne kadar ise toplam 29 yıllık sürede 92 binin üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını bildirdi.

Üstün, uygun ödeme koşulları sunan Elbirliği Sistemi'nin araç almak isteyenleri, istedikleri yerden ve faiz ödemeden, küçük birikimlere göre belirlenmiş taksitlerle araç sahibi yaptığını belirterek, şunları kaydetti: