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Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihaleyle, 297 milyon liraya Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılan Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihaleyle, 297 milyon liraya Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılan Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı. Şirket çatısı altında yeni kurulan Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, hedeflerinin fabrikayı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

1985 yılından bu yana Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Elbistan Şeker Fabrikası'nı devralmak için fabrikaya gelen Birol Mutlu, yaptığı açıklamada ihalenin ardından sözleşmenin de imzalandığını söyledi. Sözleşmeyi dün itibariyle imzaladıklarını, hemen devir için ilçeye geldiklerini belirten Mutlu, "Dün itibariyle sözleşmemiz yapıldı, bugün de devir işlemlerini yapmaya geldik. Hedefimiz fabrikayı daha iyi şatlarda çalıştırmak. Eskilerden devralacağız daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bundan başka bir emelimiz yok. İlelebet Yani ilelebet bu fabrikanın bu bölgede çalışmasına katkıda bulunacağız hep beraber" diye konuştu.

Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, şeker üretimi dışında şekere dayalı başka bir sanayi tesisi kurma planlarının olup olmadığının sorulması üzerine gerekli araştırmaları yapacaklarını ve öyle bir durum varsa yatırım yapabileceklerini ifade ederek, "Tabi ki yapmak isteriz, biz yatırımcıyız neticede" dedi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise, özelleştirmenin devletin bir kararı olduğunu ve bu karara da saygı duyduklarını söyledi. Fabrikanın daha iyi şartlarda çalışması için hem sendika hem de çalışanlar olarak firmanın yanına olacaklarını kaydederek, "Şirketin sahibiyle, yanılmıyorsam Ali bey ile görüşeceğiz. Sendika olarak elimizden ne geliyorsa kendisi bizi muhatap kabul ederse biz hem işçi olarak, hem çalışan personel olarak hem de sendika olarak her daim onun yanında olacağız. Başta ülkemiz için fabrikamızı nasıl ayakta tutarız öncelikle onun hesabını yaparız. Biz kişisel hesap peşinde değiliz. Öncelikle Elbistanımızın bu fabrikamızdan daha fazla verim alabilmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu.

SON KAMPANYADA 48 BİN TON ŞEKER

Türk Şeker verilerine göre, 33 yıl önce 2 bin 400 dekarlık bir alan üzerine kurularak şeker üretimine başlayan Elbistan Şeker Fabrikası'nda 180'i daimi, 101'i de geçici işçi ve 33'ü de memur olmak üzere 314 kişi istihdam ediliyor. 2016-2017 kampanya döneminde 2 bin 710 çiftçinin 7 bin 80 hektarlık bir alanda ektiği 411 bin şeker pancarını işleyerek 48 bin 50 ton kristal şeker üretti. Fabrikada şekerin yanında 17 bin 671 ton melas ile 98 bin 195 ton yaş küspe üretildi.

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Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladıElbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı
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