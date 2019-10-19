FİNANS

Elbistan'da "cin mısırı" mesaisi

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de cin mısırı üretiminde önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasada başlandı - Elbistan Ovası'nda bu yıl 60 bin dönüm alanda ekimi yapılan cin mısırından 40 bin ton rekolte bekleniyor - Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz: - "Türkiye'nin patlak mısır ihtiyacının yüzde 80'ini ilçemiz karşılıyor"

ALİ ÖZTÜRK - Türkiye'de cin mısırı üretiminde önemli yere sahip olan ve ülkedeki tüketimin yüzde 80'ini karşılayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasada başlandı.

Elbistan Ovası'nda üretim alanı her geçen yıl artan ve bu yıl 60 bin dönüm alanda ekimi yapılan cin mısırında, 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda çiftçinin alternatif ürün olarak ekimine başladığı cin mısırının bölgenin vazgeçilmez ürünü haline geldiğini söyledi.

Bölgedeki elverişli iklim şartlarının mısıra lezzet ve yüksek patlama oranı kazandırdığını anlatan Alagöz, "Bu mısırımız yüzde 99 oranında patlıyor. Bu nedenle yurt içinde ve Arap ülkelerinde çok tercih ediliyor." dedi.

Üretilen cin mısırın alıcılarının hazır beklediğini aktaran Alagöz, şöyle konuştu:

"Elbistan'da üretilen mısır, dünyanın en kaliteli mısırları arasında yer alıyor. Bu yüzden çok fazla tercih ediliyor. Bölge çiftçisi firmalarla ön sözleşmeli veya serbest ekim yapıyor. Sözleşmeli ekim yapanlar kilogramını 2 lira 35 kuruşa, serbest ekim yapanlar ise 2 lira 60 kuruşa kadar satabiliyor. Türkiye'nin yıllık cin mısırı tüketimi 22 bin ile 25 bin ton arasındadır. Elbistan çiftçisi olarak Türkiye'nin patlak mısır ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyoruz. Geriye kalan ürünümüzü ise İran başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediyoruz."

- "İnşallah güzel bir kazanç elde edeceğiz"

Üreticilerden Ahmet Özcan ise 20 yıldır tarımla uğraştığını, kazancının iyi olmasından dolayı 2008 yılından bu yana mısır üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl verimden memnun olduklarını ifade eden Özcan, "Verim de kalite de çok iyi, mutluyuz. İnşallah güzel bir kazanç elde edeceğiz. Alıcılarımız hazır olduğu için hasadımızı yaptığımız gibi satıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan hasat kahramanmaraş

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