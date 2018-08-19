FİNANS

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda el kalan hayvanları satın alacağını bildirdi.

ESK, satılamayan kurbanlıklara ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.

Duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyorKadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor
Bursa'da özel hastaneden spora destekBursa'da özel hastaneden spora destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Et ve Süt Kurumu (ESK) kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.