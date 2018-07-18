FİNANS

ELDER Başkanı Çeçen, AA Enerji Masası'na konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

ELDER Başkanı Çeçen, AA Enerji Masası'na konuk olacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Çeçen, yarın saat 11.00'de katılacağı AA Enerji Masası'nda, elektrik dağıtım sektördeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Uluslararası enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Çeçen'in açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
AA Enerji Masası ELDER elektrik

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