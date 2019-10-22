FİNANS

ELDER girişimcileri ödüllendirecek

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: - "Fikirlerini geliştiren ve belirli aşamaya getiren tohum girişimciler arasından sektöre en yakın fikirler seçilerek ELDER Utility Day etkinliğinde sahne alacak" - "İlk üçe seçilen girişimcilere, birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ödül verilecek"

İSTANBUL (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, düzenleyecekleri girişimcilik yarışması kapsamında tohum girişimcilerden sektöre en yakın fikirlerin seçileceğini belirterek, "Birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ödül verilecek." ifadesini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde ELDER tarafından düzenlenecek "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı", 18-19 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

ELDER'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalıştayın açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan yapacak.

Türkiye'deki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak çalıştayın ikinci gününde, "ELDER Utility Day" girişimcilik yarışması düzenlenecek.

- Teknoloji girişimleri elektrik dağıtım sektörüyle buluşacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeçen, bir ilke imza atarak tohum aşamasındaki teknoloji girişimlerini elektrik dağıtım sektörüyle buluşturmak üzere İTÜ Arı Teknokent ile iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Fikirlerini geliştiren ve belirli aşamaya getiren tohum girişimciler arasından sektöre en yakın fikirlerin "ELDER Utility Day" etkinliğinde sahne alabileceğini belirten Çeçen, şunları kaydetti:

"Sahne almayı hak eden girişimcilere iş birliği olanakları yaratılacak. İlk üçe seçilen girişimcilere, birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ödül verilecek. Potansiyel girişimci ve yatırımcılar da yenilikçi fikir ve iş modellerinden haberdar olma, yükselen girişimlerle tanışma fırsatı elde edebilecek."

ELDER Utility Day girişimcilik yarışmasına ilişkin başvurular "www.elderargecalistayi.info" adresinden yapılabilecek.

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