FİNANS

ELDER'e müşteri memnuniyeti araştırması ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

ELDER'e müşteri memnuniyeti araştırması ödülü

İSTANBUL (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yürütülen Elektrik Dağıtım Sektöründe Tüketici Memnuniyeti ve Algı Araştırması Projesi'nin, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından "İtibarlı Baykuş Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

ELDER'den yapılan açıklamada, tüketici memnuniyeti ve algısını ölçmek için yeni bir projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Geçen yıl 14 Mart-6 Ekim tarihlerinde 21 elektrik dağıtım şirketinin hizmet verdiği bölgelerde dört aşamalı araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilen "Elektrik Dağıtım Sektöründe Tüketici Memnuniyeti ve Algı Araştırması Projesi" kapsamında 6 bin 354 kişiyle telefonda görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, araştırmanın TÜAD tarafından İtibarlı Baykuş Ödülü'ne layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrik dağıtım sektöründe 2013'teki özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönem başladığını hatırlattı.

Söz konusu araştırmanın tüketici memnuniyetini artırmak açısından 21 dağıtım şirketine moral ve motivasyon kazandırdığını aktaran Çeçen, 35 yıllık eski bir şebekeyi devralan özel sektörün bir yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımları tamamlarken bir yandan da tüketici odaklı rekabetçi bir piyasayı oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

Çeçen, elektrik dağıtım sektöründeki tüm oyuncularla araştırma sonuçlarının paylaşıldığını belirterek, "Tüketicilerle sağlıklı ve düzenli iletişim kurabilmenin yolu doğru ve eksiksiz iletişim bilgilerinden oluşan tüketici veri tabanlarıyla mümkün. Bu amaçla tüm bölgelerde sosyal medya üzerinden verilerinizi güncelleyin kampanyası yapıldı ve güncel verisi olan abone sayısında yüzde 20 oranında artış sağlandı." ifadelerini kullandı.

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