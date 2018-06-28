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Eldivan kirazı dalında kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar: - "Daha önce sanayi kirazlarımızı bir fabrika gelip alıyordu. Bu sene Türkiye'de kiraz rekoltesinin çok yüksek olması sebebiyle fabrika depolarını doldurduğu için kirazımız dalında kaldı"

MUHAMMED KAYGIN - Eldivan kirazı, Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin yüksek olması nedeniyle dalında kaldı.

Lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazına bu sezon beklenen talep olmaması nedeniyle satışlarda büyük düşüş yaşandı.

Geçen sene 500 ton civarında kiraz üretilen Eldivan'da bu sezon 700 ton kiraz üretildi. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin fazla olması ve meyve suyu fabrikalarının düşük fiyattan kiraz alması nedeniyle Eldivan'da ürün dalında kaldı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eldivan'da şu anda kiraz mevsiminin devam ettiğini söyledi.

Kirazların bu sene ellerinde kaldığını belirten Karatatar, "Daha önce sanayi kirazlarımızı bir fabrika gelip alıyordu. Bu sene Türkiye'de kiraz rekoltesinin çok yüksek olması sebebiyle fabrika depolarını doldurduğu için kirazımız dalında kaldı. Çiftçimiz perişan. Çankırı'da her köşebaşında kiraz satan bir hemşehrimiz var. Malımız para etmiyor, çiftçimiz mağdur. Devletimizin de bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Devlet tarafından sanayide işlenen mallara taban fiyat konulmasını ve ürünlerinin de o fiyat üzerinden alınmasını istediklerini dile getiren Karatatar, şöyle devam etti:

"Meyve suyu üreten fabrikalara telefon ediyoruz, 40-45 kuruş fiyat biçiyorlar. Bu fiyat, kirazı toplama fiyatı bile değil. Kirazın bakımı, üretimi, toplaması, pazarlaması zor. Bu zorluklar içinde çiftçimiz gerçekten perişan durumda. 40-45 kuruşa vatandaş bahçesine bile gidemiyor. Mazotun, işçinin ve ilacın pahalılığı bizi perişan etti. Gönül istiyor ki devlet, bu meyve suyu üreten sanayide işlenen mallara belli bir taban fiyat koysun da sanayicimiz de ona göre alsın."

- "Soğuk hava deposuna ihtiyaç var"

Eldivanlı üreticilerin topladığı ürünleri yol kenarlarında, kendi imkanlarınca satmaya çalıştığını anlatan Karatatar, "Gönül istiyor ki kirazımız değerlensin. Tabii bizim sıkıntılarımızın başında sulama sorunu var. Arazimiz çok parçalı ve küçük. Ürettiğimiz mal, ihracatçının istediği irilikte değil. Bu yüzden ihracatçı gelip alamıyor. Çankırı’da uygun bir soğuk hava deposu yok. Bunun eksikliğini biz her sene hissediyoruz. Ben devlet yetkililerinden Çankırı’ya uygun büyüklükte bir soğuk hava deposu yapılmasını talep ediyorum." dedi

- "Bizim kirazımız çok temiz"

Geçen seneki rekolteye göre artış olduğunu ancak ürünlerin dallarda kalacağını aktaran Karatatar, "Eldivan kirazı diğer kirazlardan farklı. Eldivan kirazının aroması çok değişik. Pazardan gösterişli bir kiraz alırsınız ancak kiraz lezzetini bulamazsınız." diye konuştu.

Üreticilerin yaptığı üretimin İyi Tarım Uygulamaları kapsamında olduğunu vurgulayan Karatatar, şunları söyledi:

"Bir de kiraz üreticilerinin bir kısmı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi'nde. Bu yüzden 8-10 günde bir Tarım Müdürlüğü yetkilileri gelip numuneler alarak ürünleri inceliyor. Ürünler incelendikten sonra pazarlanmasına müsaade ediliyor. Bu yönden bizim kirazımız çok temiz, insan sağlığı için hiçbir zararlı maddesi yok."

Kiraz üreticilerinden Kezban Kıdıman ise kirazların veriminin iyi olduğunu ancak alıcısının olmadığını söyledi.

Geçen senelerde ürünlerini satabildiklerini ancak bu sene ellerinde kaldığını belirten Kıdıman, "Yol kenarlarında günde yaklaşık 50 kilo civarında satıyoruz. Buralara fabrikalar yapılsa bizim ürünlerimiz değerlenir. Bizim sadece bu gelirimiz var bu da satılmazsa çöpe gidiyor." diye konuştu.

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çorum Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar Eldivan kirazı kiraz rekoltesi meyve suyu fabrikaları

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