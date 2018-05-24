Elektrik aboneleri için fatura öderken kazandıran uygulama

BURSA, (DHA)- ENERJİ sektöründe faaliyet gösteren firma, müşterilerine, mobil ödeme kolaylığı ile birlikte elektrik faturası ödemelerinde yüzde 5 indirim sağlıyor.

Enerji sektöründe hizmet veren Limak Uludağ Elektrik; müşterilerine avantaj sağlamaya devam ediyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da görevli tedarik şirketi Limak Uludağ Elektrik; elektrik faturalarında müşterilerine mobil ödeme kolaylığı ile 'fastPay' üzerinden ödemelerde indirim imkanı sunuyor. DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılar da 'fastPay' hesabından ya da diledikleri herhangi bir kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. Mevcut elektrik fatura tutarının ödemesini 'fastPay' aracılığıyla gerçekleştiren Limak Uludağ Elektrik müşterileri, yüzde 5 indirim kazanırken; söz konusu indirim tutarı, kullanıcının 'fastPay' bakiyesine yükleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; enerji sektöründeki yatırımlarını ve projelerini yeni teknolojileri takip ederek, online ve mobil işlemlerde geliştirdiklerini belirterek, müşteri memnuniyeti uygulamalarına 'fastPay' ile bir yenisini eklediklerini kaydetti. Aytac, ''Müşterilerimize; bu uygulamayla ödeme yaptıklarında hem zamandan kazanma hem de indirimden yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşteri işlem merkezine gelmeden, herhangi bir indirim sözleşmesi imzalamadan, kolaylıkla indirimden yararlanabiliyorlar. Yapmaları gereken sadece elektrik faturasını 'fastPay' üzerinden ödemek. Hem konut hem de ticarethane müşterilerimizi içine alan geniş bir kitleye, elektrik faturalarında tasarruf etme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan DenizBank Dijital Ödeme Sistemleri Satış Grup Müdürü Lütfi Akbulut ise 'fastPay' ile bir bankanın kendi müşterisi olmayan kullanıcılara para gönderme imkanı sağladığını ve geçen zaman içerisinde bu uygulama ile sundukları avantajları çeşitli işbirlikleri ile zenginleştirdiklerini belirterek, Limak Uludağ Elektrik ile ortak kampanyaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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