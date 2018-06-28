Elektrik dağıtım sektöründen mesleki eğitim için destek

Proje kapsamında İstanbul’un Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta üç mesleki ve teknik Anadolu lisesi seçilerek, yüksek gerilim laboratuvarı kurulmasının planlandığı aktarılan açıklamada, bu amaçla İstanbul Bayrampaşa’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin pilot okul olarak seçildiği kaydedildi.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu bünyesinde elektrik dağıtım alanında hizmet veren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın, sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli ve yetişmiş insan yetiştirme hedefiyle “Enerjinin Yıldızları Projesi"ni başlattığı belirtildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında elektrik dağıtım sektöründe yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi için "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Açıklamada, söz konusu okullarda 10. sınıf öğrencilerinin bir sonraki eğitim döneminde Yüksek Gerilim Dalı’nı seçebileceğine işaret edilerek, böylece yaklaşık 100-120 kadar öğrencinin laboratuvarda eğitim almasına imkan sağlanacağı vurgulandı.

Yüksek Gerilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj yapma imkanına da sahip olacağı aktarılan açıklamada, proje kapsamında en başarılı ve ihtiyaç sahibi en az 30 öğrenciye 1 yıl boyunca aylık 500 lira burs verilerek eğitimlerine destek sağlanacağı da ifade edildi.

Söz konusu öğrencilere burs aldıkları süre kadar istihdam garantisi sunulacağı belirtilen açıklamada, eğitim süresince üç dağıtım şirketinin yöneticilerinin özel derslerle bilgi birikim ve deneyimlerini öğrencilere aktaracağı kaydedildi. Açıklamada, Yüksek Gerilim Dalı alanında okullarda eğitim verecek öğretmenlere de uygulamalı olarak özel eğitim verileceği belirtildi.

Bu arada, iş birliği protokolü imza töreninde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa hazır bulundu.

