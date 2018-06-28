Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

SİVAS, (DHA) - CENGİZ ve Kolin Şirketler Grubu bünyesinde, elektrik dağıtım alanında hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli ve yetişmiş personel kaynağına ulaşma hedefiyle 'Enerjinin yıldızları' projesine start verdi.

'Endüstri 4.0' ile birlikte 'Enerji 4.0'ın konuşulduğu dönemde 'Enerjinin yıldızları' projesinin önemli adımı olarak ‘Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Yüksek Gerilim Sistemleri’ dalında ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşılmak amacıyla 27 Haziran Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ tarafından 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atılıldı. Yüksek gerilim alanında, sektörde duyulan nitelikli personel açığının kapatılmasının hedeflendiği mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına Yönetim Kurulu üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa da hazır bulundu.

3 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI

Proje kapsamında İstanbul’un Avrupa Yakası ile Antalya ve Sivas’ta 3 mesleki ve teknik anadolu lisesi seçilerek, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu amaçla İstanbul Bayrampaşa’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot okul seçildi. Bu okullarda 10’uncu sınıf öğrencileri, bir sonraki eğitim döneminde Yüksek Gerilim Dalı’nı seçebilecek. Böylece yaklaşık 100- 120 öğrencinin laboratuvarda eğitim almasına imkan sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE 3 ŞİRKETTE STAJ İMKANI VE BURS

Yüksek Gerilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler; AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj yapma imkanına da sahip olacak. Proje kapsamında, en başarılı ve ihtiyaç sahibi en az 30 öğrenciye 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs verilerek, eğitimlerine destek olunacak. Ayrıca bu öğrencilere, burs aldıkları süre kadar da istihdam garantisi sunulacak. Eğitim süresince 3 dağıtım şirketinin yöneticileri, kuruma özel derslerde bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktararak, mentorluk yapacak. Yöneticiler, mentorluk yapmadan önce özel eğitimden geçirilecek. Yine Yüksek Gerilim Dalı alanında okullarda eğitim veren öğretmenlere de uygulamalı özel eğitim verilecek.

TERCİH EDİLMEYEN YÜKSEK GERİLİM DALI, AB STANDARTLARINA KAVUŞUYOR

Malzeme fiyatlarının yüksek olması ve sektörden yeterli destek alınamadığı için meslek liselerinin elektrik bölümünde tercih edilmeyen Yüksek Gerilim Dalı da bu projeyle yeniden eğitim sistemine kazandırılmış olacak. Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki standartlarda kurulacak laboratuvarlarla Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere, elektriğin üretilmesinden iletimine ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı öğretilecek. Projeyle sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretilirken, mezun öğrenciler de 'çok tehlikeli meslekler' sınıfında yer alan bu alanda uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıkları için tercih edilerek sektöre ilk adımlarını güvenle atacak.

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