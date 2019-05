Elektrik dağıtımına 2 yılda 8,75 milyar lira yatırım yapılacak

Rekabetin, tüketiciye uygun maliyetli enerji arzı, standardı her gün daha da yukarı çekilen hizmet kalitesi ve her anlamda müşteri memnuniyetinin artırılması anlamına geldiğini dile getiren Dönmez, rekabetin aynı zamanda işverenler için daha fazla yatırım ve işlerini büyütme imkanı, çalışanlar için daha fazla istihdam, kamu için ek finansal getiri demek olduğunu kaydetti.

Dağıtım sektöründe "insan odaklı hizmetin" sorumluluğun ötesinde bir zorunluluk olduğunu aktaran Dönmez, dağıtım sektörünün hizmet kalitesinin her geçen yıl daha da arttığını aktardı.

"Müşteri memnuniyet oranını geçen yıla göre koruduk. Bizler için sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten 'çok memnunum' diyenlerin oranının geçen yıla göre artmasıdır. Genel memnuniyet oranı yüzde 64,8. Yine de alacağımız daha uzun bir yol var. Bu oran bizim için yeterli mi? Elbette hayır. Bu alanda hızlı ve pozitif bir ilerleme için yürütülen çalışmaların bir an önce kurumsallaşarak, şirket kültürü haline gelmesi gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırmanın en parlak sonuçları çağrı merkezlerinin sunduğu hizmetin kalitesinde. Burada neredeyse yüzde 100’lere varan memnuniyet oranlarına ulaştık. 2017’de yüzde 99,21 olan 'ulaşılabilirlik seviyesi' yüzde 99,69’a ulaştı. 2017’de yüzde 89,06 olan 'servis seviyesi' 2018’de yüzde 91,69’a, 2017’de yüzde 96,35 olan 'cevaplama oranı' ise yüzde 97,26’ya yükseldi. Kesintilerin azalması için bir 'Arıza Çalıştayı' gerçekleştirdik. Burada 5 kök neden var. Bunlar, bakım eksikliği, hava muhalefeti ve dışsal etkiler, malzeme, teçhizattan kaynaklı arızalar ile işçilik ve montaj hataları, üçüncü şahıslara ait dağıtım tesislerinden dağıtım şebekesine yansıyan arızalar ve şebekeye verilen hasarlar."

Diğer yandan ankette en önemli başlıklardan birinin denetimler olduğunu belirten Dönmez, her dağıtım şirketinin en az bir kere denetlendiğini aktardı.

Bazı tedarik şirketleri her üç hizmeti de elektronik ortam üzerinden sunarken bazı şirketlerin henüz bir ya da iki hizmeti e-Devlet üzerinden sunduğunu ifade eden Dönmez, "Kalanların da sisteme hızla entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa sürede bütün şirketlerimiz her üç hizmeti de e-devlet üzerinden tam zamanlı olarak sunmuş olacak." dedi.

- Dağıtım bedelini bilmeyenlerin oranı yüzde 60'larda

Dönmez, gerçekleştirdikleri anket kapsamında tüketicilere dağıtım bedelini bilip bilmedikleri yönünde soru yönelttiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42’si dağıtım bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38’i ise sayaçların okunması bedeli olarak biliyor. Bu konuya daha fazla eğilmemiz ve vatandaşlarımızı bu konuda doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca sayaç okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır. Elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17,5 milyar lira şebeke işletmesi ve 9,5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılıyor. Öte yandan dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 51 iken bizde bu rakam yüzde 35’tir. 42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor. Böylesine güçlü bir altyapı tek bir şey için var. O da elektriğin sorunsuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde evlerimize, okullarımıza, sanayi tesislerimize, hastanelerimize, kısacası yurdun her yerine ulaşması, hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi içindir."