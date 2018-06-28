 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

İSTANBUL,(DHA)-ELEKTRİK dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacı için harekete geçen BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, “Enerjinin Yıldızları” projesini başlattı. İlk adım olarak Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı. Eğitimleri sırasında başarılı olan 30 öğrenciye de bir yıl süreyle 500 TL burs verilecek.

İstanbul, Antalya ve Sivas’ta üç okulda kurulacak Yüksek Gerilim Dalı bölümünde yaklaşık 120 öğrenciye laboratuvar ortamında eğitim imkânı sağlanacak. Öğrencilere BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj imkânı sunulurken en başarılı en az 30 öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Aynı zamanda üç dağıtım şirketinin yönetici ve teknik personeli de mentorluk yaparak deneyimlerini paylaşacak

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu bünyesinde elektrik dağıtım alanında hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli ve yetişmiş insan kaynağına ulaşma hedefiyle “Enerjinin Yıldızları” projesini başlattı. Endüstri 4.0 ile birlikte Enerji 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde Enerjinin Yıldızları projesinin önemli bir adımı olarak ‘Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Yüksek Gerilim Sistemleri’ dalında ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmak amacıyla 27 Haziran Çarşamba günü Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı. Yüksek gerilim alanında, sektörde duyulan nitelikli personel açığını kapatmayı hedefleyen mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa da hazır bulundu.