Elektrik dağıtımında öncelik 30 yaş üstü şebekenin yenilenmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, gelecek dönemde sektör olarak önceliklerinin yaşı 30’u aşkın şebeke altyapısını yenilemek olduğunu söyledi.

Çeçen, ELDER 12. Sektör Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, elektrik sektörünün sadece ekonominin lokomotifi değil, aynı zamanda refah seviyesini de belirleyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Sektörde 43,5 milyon abone için çalıştıklarını dile getiren Çeçen, dağıtım sektörü olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife dönemi için 28,5 milyar liralık taahhütleri bulunduğunu ve 2018 itibarıyla bu rakamın 20 milyar liralık kısmını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ayrıca 250 milyon liralık teknoloji yatırımları ve 316 milyon liralık Ar-Ge yatırımlarımlarını da bu yıl içinde tamamlayacaklarını aktaran Çeçen, "Bu zamana kadar yapılan tüm yatırımlar, bakım faaliyetleri, ileri teknoloji uygulamalarımız ve Ar-Ge projelerimiz ile her geçen gün kesintilerden kaynaklı şikayetlerinin azaldığını ve genel memnuniyetinin arttığını da bakanlığımızın aylık ve yıllık bazda yaptığı düzenli anket sonuçlarından gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektör olarak önceliğimizin yaşı 30’u aşkın şebeke altyapımızı yenilemek olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zaten son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam 20 milyar lira yatırımın yüzde 80’i doğrudan şebeke yatırımıdır. Elektrik dağıtım sektörü özelleştirme sonrasında her yıl en fazla yeni yatırım yapılan sektörlerin başında gelmektedir." diye konuştu.