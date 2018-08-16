Elektrik faturanızı 'fastPay' den ödeyin yüzde 5 indirim kazanın

İSTANBUL, (DHA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, DenizBank ile yapılan işbirliği çerçevesinde elektrik faturalarını fastPay üzerinden ödeyen tüketiciler için yüzde 5 oranında indirim kazanacağı kampanya başlattı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, DenizBank, akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen 'fastPay' ile elektrik faturası ödeme sürecini başlattıklarını açıkladı. 15 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında elektrik faturasını söz konusu mobil uygulama üzerinden ödeyecek olan müşterilerin her faturanın yüzde 5’i kadar bir bedeli cebinde kalacak.

UYGULAMAYI İNDİRMEK YETERLİ

DenizBank ile yapılan işbirliği çerçevesinde 7 milyon müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aboneleri, bu uygulama üzerinden ödenen her elektrik faturası için ayda 7,5 liraya varan bir avantaj sağlayabilecek.

Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği 'fastPay' uygulaması ile tüketiciler herhangi bir taahhüt altına girmeden ‘indirim’ hakkına sahip olacak. Söz konusu indirim tutarı, faturanın ödenmesi sonrasında kullanıcının 'fastPay' bakiyesine yüklenecek. Aboneler, yüklenen bu bakiyeyi istediği gibi harcama imkânına sahip olacak.

(FOTOĞRAF)

