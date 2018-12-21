Elektrik faturası 67 lira olan da dağıtım şirketini seçebilecek

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrikte 2019 yılı için serbest tüketici limitini 2,000'den 1,600 kilovatsaate düşürmesiyle birlikte, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olanlara serbest tüketici uygulamasından yararlanma olanağı sağlandı.

EPDK'nın kararıyla birlikte 67 lira fatura üzerindeki aboneler de serbest tüketici olarak, bölgesinde görevli elektrik dağıtım şirketi dışında herhangi bir elektrik şirketinden hizmet alabilecekler. Bu sayede aboneler elektriği daha hesaplı ve avantajlı kullanabilecekler.Aboneler, tüketim miktarlarına göre kendilerine sunulan avantajlı teklifleri inceleyip, kendilerine en uygun fiyat veya tarifeyi tercih edebilicekler. Serbest tüketicilikte 2,000 kilovatsaat sınırı korunmuş olsaydı, serbest tüketici uygulamasından yararlanmak için mevcut fiyatlarla, aylık 83.75 lira ve üzeri elektrik faturası ödüyor olmak gerekecekti.

5 milyon abone daha serbest tüketici oldu

Aylık tüketim sınırının 1,600 kilovatsaate düşürülmesiyle ek olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu. EPDK'nin verilerine göre, Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1,600 kilovatsaatten fazla tüketimi olan abone sayısı ise toplam 19 milyon 501 bin 400 düzeyinde bulunuyor. Serbest tüketici limiti değerine karşılık gelen piyasa açıklığının talep tarafında yüzde 95,4 olarak hesaplandığını duyuran EPDK konuyla ilgili, "Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesinin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata çerçevesinde serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmektedir" açıklamasını yaptı.