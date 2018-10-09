FİNANS

Elektrik hizmet kalitesi yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Elektrik hizmet kalitesi yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik dağıtım şirketleri çok kısa kesinti veya geçici kesinti olarak sınıflandırılan bir saniye veya daha az süren kesintileri kaydetmekle yükümlü olmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri sistemin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun ve kısa kesintileri kaydedecek. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak sınıflandırılacak. Kısa kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş zamanı kaydedilecek.

Dağıtım şirketleri bir saniye veya daha az süren geçici kesintileri kaydetmekle yükümlü olmayacak.

EPDK'nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin elektrik tüketimine ilişkin aylık mahsuplaşma esasları belirlendi.

Ayrıca, otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülen lisans sahiplerinin üretim tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla beslenen kendilerine ait tüketim tesislerine sağladıkları elektrik enerjisi ödeme yükümlülüğü oranı hesaplamasında düzenlemeye gidildi.

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