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Elektrik maliyetleri serbest tüketici sayısını vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt: - "Elektrikte artan maliyetler serbest tüketici sayısının son 8 ayda ortalama yüzde 85 azalmasına neden oldu" - "Yaklaşık 150 aktif tedarik şirketi, ulusal tarifelerin maliyetlerin altında kalmasıyla serbest tüketici portföylerini boşalttılar ve bütün serbest tüketiciler 21 görevli tedarik şirketine bırakıldı. Serbest tüketici piyasası 5 yıl önceki haline, en başa döndü. Yani pazar neredeyse bitti" - "Şu anda ulusal tarifelerde bir düzenleme gerekiyor. Tüm sanayi ve ticarethane abone gruplarının 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' kapsamına alınmasıyla bu ihtiyaç ortadan kalkabilir"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, elektrikte artan maliyetlerin serbest tüketicisi sayısının son 8 ayda ortalama yüzde 85 azalmasına neden olduğunu belirterek, "Yaklaşık 150 aktif tedarik şirketi, elektrik fiyatları maliyetlerin altında kaldığı için serbest tüketici portföylerini boşalttılar ve bütün serbest tüketiciler 21 görevli tedarik şirketine bırakıldı. Serbest tüketici piyasası 5 yıl önceki haline, en başa döndü." dedi.

AA muhabirinin elektrik perakende sektöründeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Karayurt, şirket olarak abone memnuniyetini çok önemsediklerini ve enerjiyle ilgili her sorunda ilk akla gelen mecra olmak için çalıştıklarını anlattı.

Abonelerinin çoğunun KOBİ ve kurumsal abonelerden oluştuğunu ve her yıl büyüdüklerini belirten Karayurt, son yıllarda elektrik üretim sektöründe ciddi bir serbestleşmenin yaşandığını vurguladı. Karayurt, elektrik kurulu gücünün 30 bin megavattan 80 bin megavatın üzerine çıktığını ve bu yatırımlarının büyük bir kısmının özel sektör tarafından yapıldığını aktardı.

Elektrik dağıtım sektörünün de tamamen özelleştiğine dikkati çeken Karayurt, aynı şekilde perakende sektöründe de serbestleşmenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Karayurt, piyasanın serbestleşerek daha sürdürülebilir hale geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır elektrik piyasası stratejik duruşuyla hem ekonominin büyümesine katkı sağladı hem de tüketiciyi korudu ama artık fiyatlarda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Elektrikte artan maliyetler serbest tüketici sayısının son 8 ayda ortalama yüzde 85 azalmasına neden oldu. Kasım 2017'de 4 milyon 760 bin 862 olan serbest tüketici sayısı Temmuz 2018 itibarıyla 707 bin 254'e kadar geriledi. Yaklaşık 150 aktif tedarik şirketi ulusal tarifelerin maliyetlerin altında kalmasıyla serbest tüketici portföylerini boşalttılar ve bütün serbest tüketiciler 21 görevli tedarik şirketine bırakıldı. Bu aboneler 21 görevli tedarik şirketine geçmek zorunda kaldılar. Serbest tüketici piyasası 5 yıl önceki haline, en başa döndü. Yani pazar neredeyse bitti. Tüm bu abonelerin tedariki bir anlamda devlete bir yük oldu. Hakkını teslim etmek gerekir ki Bakanlıktan düzenleyici kurumlar ve sektör katılımcılarına kadar herkes sektörü daha iyi hale getirmek için bir gayret içinde. Bu ülkemize, sektörümüze duyduğumuz güvenin sonucu. Ancak perakende de çok iyi giderken serbest tüketici sayısı en başındaki seviyeye döndü. Piyasa liberalleşsin, serbest tüketici sayısı artsın diye çok ciddi uğraşlar verildi. Bunu hep beraber tekrar yoluna koymamız lazım. Şu anda ulusal tarifelerde bir düzenleme gerekiyor. Tüm sanayi ve ticarethane abone gruplarının 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' kapsamına alınmasıyla bu ihtiyaç ortadan kalkabilir. Şu anda yeniden serbest tüketici sayısını artırma ve sektörü yeniden hareketlendirme zamanı olduğunu düşünüyorum."

- Toplam abonenin yüzde 50'si yer değiştirebilir

Tüm aboneler içerisinde mesken abonelerinin nitelik olarak ticarethane, sanayi, tarımsal sulama gibi abone gruplarından ayrıldığına dikkati çeken Karayurt, mesken abonelerini "gerçek anlamda tüketiciler" olarak nitelendirdi. Karayurt, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama gibi abone gruplarında ise elektriğin bir girdi olduğunu söyledi.

Bu abone gruplarında iki iş adamı veya profesyonelin sözleşme imzaladığını ve dolayısıyla mesken abonesinden ayrı tutulabileceğini vurgulayan Karayurt, ticarethane, tarımsal sulama ve sanayi abonelerinin pazar gerçekleriyle yürümek durumunda olduğuna işaret etti.

Karayurt, şu anda toplam elektrik abonesinin yüzde 20'sinin "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" kapsamında olduğunu belirterek, "Malum son kaynak tedarik tarifesinde olan sanayiciler, diğer sanayicilerin ulusal tarifeden enerji sağlamaları dolayısıyla haksız rekabete sebep olmasından pek memnun değiller. Burada çözüm ya ulusal tarifeyi 'Son Kaynak Tedarik Tarifesine' yaklaştırmak ya da tüm ticarethane, sanayi, tarımsal sulama abonelerini 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' kapsamına alarak haksız rekabeti gidermektir. Bu abonelere tedarik şirketleri 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' üzerinden zaten indirim teklif edecekler. Yani, yaklaşık yüzde 50'lik bir abonenin de söz konusu tarifeye geçmesiyle birçok konu kendiliğinden çözülebilir. Bu vesileyle birkaç fayda sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest tüketici sayısında Kasım 2017 ve Temmuz 2018 arasındaki değişim, abone türlerine göre şöyle:

Abone Grubu Kasım 2017 Serbest Tüketici SayısıTemmuz 2018 Serbest Tüketici Sayısı % Değişim Mesken 3.380.608 431.865
-87%
Ticarethane 1.313.968
256.680
-80% Sanayi 17.792 1.628
-91% Aydınlatma 6.383
570 -91% Tarımsal Abone 1.634
317 -81% Diğer 40.477 16.194 -60% Toplam 4.760.862 707.254 -85%

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