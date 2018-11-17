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Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin portföylerinde yer alan üretim tesislerinin bir veya birden fazlasının uzlaştırma hesaplamalarının tesis bazında ayrı ayrı yapılmasının talep edilmesi halinde, bu tesislerin her biri aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak kayıt edilebilecek. Oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, oluşturulan kategoriler herhangi bir dengeden sorumlu grupta yer alamayacak. Kategorilere konu tesisler kategoriler oluşturulmadan önce bir dengeden sorumlu grubun içerisinde bulunuyorlarsa bu dengeden sorumlu gruptan çıkarılacak.

Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden talep edilmesi halinde, ikili anlaşmaya ilişkin yazılı kanıtlayıcı bilgiler piyasa işletmecisi tarafından talep edilecek ve ilgili piyasa katılımcıları tarafından yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde PYS üzerinden beyan edilecek.

Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan teminatın ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken toplam teminat tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, piyasa işletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16.00'a kadar yapılmaya devam edecek. Katılımcının bir sonraki iş günü saat 10.30'a kadar teminat mektuplarını, 11.00'e kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenecek.

Piyasa katılımcısının teminat mektubu ve bunun dışındaki diğer teminatları tamamlaması ile serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edilmesine yönelik değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinde, diğerleri ise 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete'de Yönetmeliği

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