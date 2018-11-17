Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin portföylerinde yer alan üretim tesislerinin bir veya birden fazlasının uzlaştırma hesaplamalarının tesis bazında ayrı ayrı yapılmasının talep edilmesi halinde, bu tesislerin her biri aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak kayıt edilebilecek. Oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, oluşturulan kategoriler herhangi bir dengeden sorumlu grupta yer alamayacak. Kategorilere konu tesisler kategoriler oluşturulmadan önce bir dengeden sorumlu grubun içerisinde bulunuyorlarsa bu dengeden sorumlu gruptan çıkarılacak.

Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden talep edilmesi halinde, ikili anlaşmaya ilişkin yazılı kanıtlayıcı bilgiler piyasa işletmecisi tarafından talep edilecek ve ilgili piyasa katılımcıları tarafından yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde PYS üzerinden beyan edilecek.