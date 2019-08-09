FİNANS

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve satış miktarları, "Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem" uyarınca hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, piyasa işletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanacak. Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri yöntem kapsamında iptal edilecek.

İthalat ve ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, sistem işletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenecek.

Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirilebilecek tüm kapasitenin teklif edilmesi esas olacak.

Öte yandan EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günün aynı ya da farklı teklif zaman aralıklarında birden fazla blok teklif sunabilecek.

Piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilecek ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas alınacak. Ayrıca katılımcılar günde toplam en fazla 50 adet blok teklif verebilecek.

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlarOrta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar
Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisiEurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
epdk resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Bayram öncesi uyarı geldi! Bu fiyattan ucuz ise sakın almayın

Bayram öncesi uyarı geldi! Bu fiyattan ucuz ise sakın almayın

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi

Koç Holding ilk yarıda 75 milyar lira konsolide gelir elde etti

Koç Holding ilk yarıda 75 milyar lira konsolide gelir elde etti

Doç. Dr. Aytekin: Temiz enerji ile ekonomik kalkınma mümkün

Doç. Dr. Aytekin: Temiz enerji ile ekonomik kalkınma mümkün

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.