Elektrik piyasasında faaliyet gösteren önlisans sahibi tüzel kişilerin, üretim tesisi inşaatına başlayabilmeleri için önlisans süresi içinde gerekli proje veya kati proje onayını almış olması gerekecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında önlisans veya lisans almak için başvuru yapacak tüzel kişilerin anonim şirket olarak kurulması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması ve esas sözleşmelerinde bu şartlara ilişkin hükme yer vermesi gerekecek.
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren önlisans sahibi tüzel kişilerin, önlisansa konu üretim tesisinin inşaatına başlayabilmeleri için önlisans süresi içinde gerekli proje veya kati proje onayını almış olması gerekecek.
Ayrıca önlisans ve lisans sahipleri, proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanamayacak.
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Diyarbakır, Adıyaman, Tekirdağ, Kırklareli ve Hakkari'de bulunan 6 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Batman'ın Sason ilçesinin kaderini çilek değiştirdi
701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum