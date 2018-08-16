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Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik piyasasında önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olunan ve bazı üretim tesislerinde yapılan üretim faaliyetlerinin kapsamı genişletildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 'Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ' (TETAŞ) ibaresi tanımlar bölümünden çıkarılarak, bölüme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ibaresi eklendi. Yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan 'Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü' ibaresi ise 'Enerji İşleri Genel Müdürlüğü' olarak, TETAŞ ibaresi ise EÜAŞ olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, elektrik piyasasında önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olunan ve bazı üretim tesislerinde yapılan üretim faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun belirleyeceği limitler ile usul ve esaslar çerçevesinde elektrik depolama ve talep tarafı katılımı kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetleri, önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Elektrik aboneliği Devlet Su İşlerine (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı olmak koşuluyla DSİ tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin de önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü bulunmayacak.

Ayrıca, tedarik lisansı EÜAŞ'a, yükümlülüklerinin karşılanması için gereken elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar kapsamında elektriği sağlanması hakkı ve yükümlülüğü getirecek.

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