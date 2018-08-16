Elektrik piyasasında önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olunan ve bazı üretim tesislerinde yapılan üretim faaliyetlerinin kapsamı genişletildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 'Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ' (TETAŞ) ibaresi tanımlar bölümünden çıkarılarak, bölüme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ibaresi eklendi. Yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan 'Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü' ibaresi ise 'Enerji İşleri Genel Müdürlüğü' olarak, TETAŞ ibaresi ise EÜAŞ olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, elektrik piyasasında önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olunan ve bazı üretim tesislerinde yapılan üretim faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun belirleyeceği limitler ile usul ve esaslar çerçevesinde elektrik depolama ve talep tarafı katılımı kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetleri, önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacak.