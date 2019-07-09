Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.

EPDK'nin "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için, kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, bu yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde EPDK'ye başvuracak.

Ön lisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruda bulunacak tüzel kişi, kurum nezdinde elektronik başvuru yapacak yetkilinin bilgilerini EPDK'ye yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi EPDK'ye bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.