Elektrik piyasasında yapılacak ikili anlaşmalarda, tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketicilere süreli veya süresiz ikili anlaşma yapmayı önerebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında yapılacak ikili anlaşmalarda, tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketicilere belirli süreyle veya süresiz ikili anlaşma yapmayı önerebilecek. Belirli süreli anlaşmaları 3 yılı geçemeyecek.

Tedarikçiler ikili anlaşma kurulmadan önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde tüketiciyi bilgilendirmek ve tüketicinin söz konusu bilgileri edindiğini teyit etmek zorunda olacaklar. Söz konusu bilgilendirmenin yapıldığına ve tüketici tarafından onaylandığına ilişkin ispat yükümlülüğü tedarikçiye ait olacak. Söz konusu bilgilendirmenin yapılmaması tüketici için haklı fesih sebebi olarak kabul edilecek.

Elektrik tüketimi düşük serbest kullanıcılar, ikili anlaşmanın kurulduğu veya yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli ödemeksizin telefonla e-postayla veya yazılı olarak bildirim yapmak suretiyle anlaşmadan vazgeçebilecekler.

