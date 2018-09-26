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Elektrik piyasasında küresel işlem değeri 180 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

EY’nin Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri Raporu sonuçlarına göre; elektrik piyasasında küresel olarak işlem değeri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 180 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.  Yenilenebilir enerji alanında ikinci çeyrek dönemde gerçekleştirilen işlemler, işlem hacminin yüzde 46’sını oluşturdu Rapora göre; temiz enerji yatırımlarındaki yükseliş trendi ikinci çeyrek dönemde ivme kazanmayı sürdürdü.  Yılın ikinci üç aylık döneminde temiz enerji alanında toplam 12.9 milyar dolar değerinde 63 işlem gerçekleştirildi.  Avrupa Birliği’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını 2030 yılına kadar yüzde 32'ye çıkarma kararı alması ve ABD’de 3.8 milyar dolar değerinde üç yenilebilir enerji işlemi gerçekleştirilmesi temiz enerji yatırımlarında küresel olarak büyüme trendinin süreceğine işaret ediyor.

Elif Varan / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - EY’nin Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri Raporu sonuçlarına göre; elektrik piyasasında küresel olarak işlem değeri 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 180 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.
Yenilenebilir enerji alanında ikinci çeyrek dönemde gerçekleştirilen işlemler, işlem hacminin yüzde 46’sını oluşturdu
Rapora göre; temiz enerji yatırımlarındaki yükseliş trendi ikinci çeyrek dönemde ivme kazanmayı sürdürdü.
Yılın ikinci üç aylık döneminde temiz enerji alanında toplam 12.9 milyar dolar değerinde 63 işlem gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını 2030 yılına kadar yüzde 32'ye çıkarma kararı alması ve ABD’de 3.8 milyar dolar değerinde üç yenilebilir enerji işlemi gerçekleştirilmesi temiz enerji yatırımlarında küresel olarak büyüme trendinin süreceğine işaret ediyor.
Rapor; elektrik şirketlerinin ikinci çeyrekte de yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.
Avrupa’da enerji hizmetleri ve yeni teknoloji alanlarında 5.5 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirildi.
Japonya’da ise Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) iştiraki olan şirket ile birlikte öncü teknolojilerin geliştirilmesi için ortak girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Rapora göre; gelişmekte olan pazarlar ikinci çeyrek dönemde daha fazla yatırım çekerek yükselişe geçti.
Tayland’da 5.3 ve Hindistan’da 3.2 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirildi. Estonya’da ise yerli ve yabancı yatırımcılar toplam 600 milyon dolarlık işlem yaptı.
Çin, ‘One Belt, One Road’ İnisiyatifi kapsamında yılın ikinci üç aylık döneminde yurtdışında 31.2 milyar dolarlık enerji işlemi gerçekleştirerek küresel sınır ötesi yatırımlara öncülük etti.
Avrupa elektrik piyasasında ikinci çeyrek dönemde 45.7 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirildi ve bölgedeki gerçekleşen işlemlerin değeri, elektrik piyasasında dünya genelinde gerçekleşen toplam işlem değerinin yüzde 55’ini oluşturdu.
Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen işlemlerin değeri ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 78 yükseliş göstererek 10.3 milyar dolara ulaştı.
Amerika Kıtası’nda ikinci çeyrek dönemde bir önceki döneme göre yüzde 8 düşüş yaşanarak toplam 26.9 milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti.
Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şöyle konuştu:
“2018’in ilk yarısında yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik artan iştahın hâkim olduğu bir işlem ortamı oluştu.
“Bu iki alanın yılın geri kalanında da belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.
“Dünya genelinde elektrik şirketlerinin enerji depolama, elektrikli araç altyapısı ve dijital şebeke gibi yeni teknolojilere olan ilgisi gittikçe artıyor.
“Özellikle Çinli yatırımcıların global yabancı yatırımlar içerisindeki payındaki artışa dikkat etmek gerekiyor.
“Bu manada enerji sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olan Çin’den ülkemize gelen yatırımların da artarak süreceğini öngörüyoruz.”

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