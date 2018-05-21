Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 27 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 982 megavat kurulu güce sahip 27 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde gerçekleşti. Santralde bakım nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.
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