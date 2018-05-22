FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 369 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 798 megavat kapasiteli Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 3 saat sürdü.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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