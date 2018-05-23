Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 23 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 25 megavat kurulu güce sahip 23 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Kocaeli'deki 865 megavat kapasiteli Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde türbin kontrol vanası arızası nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürdü.
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