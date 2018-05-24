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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 21 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 28 megavat kurulu güce sahip 21 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kocaeli'deki 865 megavat kapasiteli Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kontrol vanası arızası nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürdü.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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