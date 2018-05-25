FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 738 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde gerçekleşti. Ünitede bakım nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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