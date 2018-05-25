Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 738 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde gerçekleşti. Ünitede bakım nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.
Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama
'TL'deki zayıflık Türkiye'nin notunu etkileyebilir'
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum