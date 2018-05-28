Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar bin 855 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde gerçekleşti. Ünitede bakım nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 13 saat sürdü.

