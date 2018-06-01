Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 949 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Çanakkale'deki bin 320 megavat kapasiteli Cenal Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde değirmen ve fan arızası nedeniyle 11.00'de başlayan kesinti, 14.59'a kadar sürecek.

