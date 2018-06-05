FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 24 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 479 megavat kurulu güce sahip 24 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam bin 315 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 2B ve ZETES 3B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 615 megavat kapasiteli ZETES 2B ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 6 saat sürdü.

Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3B ünitesinde yıllık bakım nedeniyle saat 00.00'da başlayan kesintinin ise gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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