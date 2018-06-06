Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 327 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, 900 megavat kapasiteli Antalya Doğalgaz Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralin 615 megavat kapasiteli ZETES 2B ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.
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