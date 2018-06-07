Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 21 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 997 megavat kurulu güce sahip 21 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 1, ZETES 2B, ZETES 3A ve ZETES 3B ünitelerinde gerçekleşti.

Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 8 saat 45 dakika, 615 megavat kapasiteli ZETES 2B ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti ise yaklaşık 2 saat sürdü.

Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat 38 dakika ve 700 megavat kapasiteli ZETES 3B ünitesinde yıllık bakım nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 12 saat devam etti.

