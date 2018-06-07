FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 21 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 997 megavat kurulu güce sahip 21 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 1, ZETES 2B, ZETES 3A ve ZETES 3B ünitelerinde gerçekleşti.

Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 8 saat 45 dakika, 615 megavat kapasiteli ZETES 2B ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti ise yaklaşık 2 saat sürdü.

Santralin 700 megavat kapasiteli ZETES 3A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat 38 dakika ve 700 megavat kapasiteli ZETES 3B ünitesinde yıllık bakım nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 12 saat devam etti.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:
Aselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemdeAselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

En Çok Okunan Haberler

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:

AA Finans Masası'na konuk olan TYDTA Başkanı Ermut:

Aselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemde

Aselsan hisseleri ikincil halka arzın ardından yeniden işlemde

'Roma ve Vatikan'da Edremit Körfezi zeytinyağları kullanılıyor'

'Roma ve Vatikan'da Edremit Körfezi zeytinyağları kullanılıyor'

TÜRKONFED’den, genç girişimciliği için yeni Avrupa Birliği: YEP!

TÜRKONFED’den, genç girişimciliği için yeni Avrupa Birliği: YEP!

Rize- Artvin Havalimanı'nda günlük 75 bin ton taş dolguya ulaşıldı

Rize- Artvin Havalimanı'nda günlük 75 bin ton taş dolguya ulaşıldı

Şeftali ile nektarin üreticisi ve ihracatçısı bayramı erken yaptı

Şeftali ile nektarin üreticisi ve ihracatçısı bayramı erken yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.