Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 26 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 736 megavat kurulu güce sahip 26 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan altı palet arızası nedeniyle başlayan kesinti, 6 saat 12 dakika sürdü.
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