Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 25 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 930 megavat kurulu güce sahip 25 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan altı palet arızası nedeniyle başlayan kesinti, 3 saat 34 dakika sürdü.

