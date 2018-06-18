Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 21 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 379 megavat kurulu güce sahip 21 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Hatay'daki bin 200 megavat kapasiteli Atlas Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 5 saat 13 dakika sürdü.

