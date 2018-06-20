FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 25 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 578 megavat kurulu güce sahip 25 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 797,70 megavat kapasiteli Adapazarı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde "start gecikmesi" nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 27 dakika sürdü.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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