FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 31 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 24 megavat kurulu güce sahip 31 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle 11.51'de başlayan kesintinin 14.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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