Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 31 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 24 megavat kurulu güce sahip 31 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle 11.51'de başlayan kesintinin 14.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

