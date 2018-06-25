Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 25 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 717 megavat kurulu güce sahip 25 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti 1 saat 36 dakika sürdü.
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