Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 748 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Elazığ'daki bin 330 megavat kapasiteli Keban Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde hız regülatörü arızası nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü.

