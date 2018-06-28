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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 33 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 591 megavat kurulu güce sahip 33 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 4 saat 5 dakika sürdü.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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