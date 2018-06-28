Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 33 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 591 megavat kurulu güce sahip 33 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Kahramanmaraş'taki bin 440 megavat kapasiteli Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 4 saat 5 dakika sürdü.

